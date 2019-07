Goed nieuws voor Achterhoek: miljoenen voor krimpende scholen

Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat heeft minister Arie Slob maandag bekendgemaakt. Vooral in de Achterhoek hebben scholen te maken met een forse daling van het aantal leerlingen.

Minister Slob: 'De daling van het aantal leerlingen is een probleem in grote delen van het land. Door deze investering helpen we scholen om toekomstbestendig te worden. Hoe dat kan verschilt per regio. In sommige regio’s kan dat door betere samenwerking, maar in andere regio’s zullen scholen moeten fuseren of kunnen er vestigingen verdwijnen. En soms moet een vestiging juist open blijven omdat anders leerlingen te ver moeten fietsen.'

In Doetinchem zijn scholen al lang met de toekomst bezig. Zo gaan vanaf het school 2020/2021 drie scholen samen verder als twee scholen. 'Het is op zich mooi en terecht dat dit geld wordt vrijgemaakt, maar voor ons is het wel te laat,' zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO. 'Wij zijn in de Achterhoek al jaren bezig met het maken en uitvoeren van plannen. Wij hebben het geld al uitgegeven.'

Den Haag als voorbeeld

De Achterhoek wordt in Den Haag als voorbeeld gezien. 'We moeten wel samenwerken. We moeten met zijn allen inzien dat volwaardig rijk onderwijs belangrijker is dan een instelling of een gebouw. En als je te lang wacht is sluiting van een school heel reëel.'

In Doetinchem en Zutphen liggen al concrete plannen voor de toekomst. In Zutphen is er vanaf komend schooljaar een nieuwe school: Het Eligant Lyceum. Het Baudartius College en Het Stedelijk gaan hier samen de brugklas starten. Ieder jaar komt er een nieuwe jaarlaag bij totdat de school na zes jaar een volwaardige school is.

Drie wordt twee

Een jaar later gaan in Doetinchem drie scholen verder als twee. Het Ludger College, het Rietveld Lyceym en het Ulenhofcollege gaan dan verder als het Houtkamp College en het Panora Lyceum. Vanaf het schooljaar 2020/2021 krijgen de eerste brugklasleeringen er les. 'We gaan nu kijken hoe we in de Oost-Achterhoek verder gaan,' zegt Van Hattum. 'Daar staan we nog aan het begin van de gesprekken.'

Zie ook: Krimp in Achterhoek: 3 scholen worden er 2