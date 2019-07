'Dit is bizar mooi', Aniek van Koot naar huis met twee Wimbledon-titels

'Dit is bizar mooi', zegt ze. Het kon inderdaad niet veel mooier voor rolstoeltennisster Aniek van Koot. Ze won afgelopen weekeinde twee titels op Wimbledon. Zowel in het enkel- als dubbelspel was ze de beste.

'Ik heb even een rustig plekje opgezocht in mijn hotel', vertelt de inwoonster van Dinxperlo maandagochtend vanuit Londen. 'Ik heb niet echt kunnen uitslapen. Wat ik heb gepresteerd, is ook nog niet helemaal doorgedrongen. Op social media zie ik mezelf steeds terug met bekers in mijn hand. Maar in mijn hoofd is het nog niet allemaal geland.'

In het dubbelspel pakt Van Koot regelmatig grote prijzen, maar in het enkelspel is dat voor haar niet zo vanzelfsprekend. Het opvallende was dat ze in de finale van het enkelspel tegen Diede de Groot speelde, haar dubbelpartner.

'Je wint niet zomaar van haar'

'Heel veel mensen vinden dat raar. Ik ben het gewend. Diede en ik trainen samen. Ze is een speelster van formaat, daar win je niet zomaar van. Ik ben ook altijd blij als ik haar aan mijn zijde heb. Maar als we tegen elkaar spelen, willen we van elkaar winnen.'

