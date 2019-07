VIDEO | Voetballers herdenken bij MH17-ramp overleden teamgenoot met speciale wedstrijd

De toen 26-jarige Pieter was met zijn vriendin Hannah onderweg naar Bali voor een vakantie. Hij zou daar zijn vriend en ploeggenoot Sander Geerts treffen.

Pieter en zijn vriendin Hannah

'Pieter is er altijd nog bij'

'Ik was samen met een vriend op reis en we zouden daar ergens afspreken', herinnert Sander zich. 'Toen ik het hoorde, zijn we gelijk teruggegaan. Die herdenkingen nu, daar probeer ik zo min mogelijk naar te kijken. Ik heb er mijn eigen gedachtes bij. Pieter is er altijd nog bij voor ons gevoel. Hij was een hele goede vriend van ons, we deden heel veel samen. Als we naar feesten of festivals gingen, dan denken we: hier zou hij ook bij zijn geweest. Helaas niet meer. Wij herdenken hem nu op deze manier.'

Sander Geerts (links) en Koen Lensen met het speciale shirt voor Pieter Huijbers

Koen Lensen weet nog precies wanneer hij het vijf jaar geleden hoorde. 'Het was op een donderdagavond van de Zomerfeesten hier. Hard aan het werk en opeens kreeg ik een telefoontje van een vriend uit Amsterdam: hij zat erin. Heel heftig. We hebben toen meteen iedereen bij elkaar geroepen om het samen te verwerken. Vijf jaar geleden al. Pieter was de rechtsback die onpasseerbaar was, maar we missen hem niet alleen als voetballer. Hij was een bindende factor binnen het team. Als die er in één keer uitgerukt wordt, dat is heel wreed.'

Rugnummer ingelijst

De wedstrijd ging tussen het tweede elftal van Trekvogels, waar Pieter voor speelde, en een vriendenteam van Pieter. Vijf jaar geleden speelden beide ploegen ook al tegen elkaar ter nagedachtenis aan hun omgekomen vriend en teamgenoot. Het rugnummer twee van Pieter wordt nooit meer gedragen in het team en hangt ingelijst in de kantine van de Nijmeegse voetbalclub.