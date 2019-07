De Graafschap lijkt al klaar voor de seizoensstart

Pas over vier weken begint de competitie, maar de contouren van het elftal zijn al duidelijk. Hidde Jurjus is terug in het doel en achterin staan er met Leeroy Owusu en Jordy Tutuarima twee gelouterde backs, die ook offensief hun inbreng hebben. Het centrale duo Toine van Huizen/Ted van de Pavert is ook top voor de eerste divisie. Op het middenveld zorgen Javier Vet en Gregor Breinburg voor de balans en moet de creativiteit komen van Youssef El Jebli (foto), al houdt de club sterk rekening met een transfer van de smaakmaker. En dan is Stef Nijland een goed alternatief.

Voorin is de nieuwe aanvoerder Ralf Seuntjens een uitstekend aanspeelpunt met scorend vermogen en vanaf de flanken zorgen Daryl van Mieghem voor individuele acties en doelpunt. Enige zorgpunt is nog de breedte van de selectie, maar De Graafschap heeft nog bijna een maand om dat op orde te brengen. Proefspeler Jasper van Heertum (foto) maakt een uitstekende indruk en zou een welkome aanvulling zijn voor de defensie.

Technisch manager Peter Hofstede is ook tevreden, want er is snel gehandeld na de degradatie. 'We hebben de selectie redelijk staan naar onze wens. We hebben na de wedstrijd tegen Sparta de knop omgezet, hoe vervelend ook, maar toen wisten we waar we zouden spelen. We hebben snel doorgepakt naar de gewenste as van het elftal en die hadden we snel staan. We moeten altijd afwachten hoe het uitpakt op 9 augustus, maar op voorhand zijn we redelijk tevreden.'

Titelkandidaat

De verwachtingen zijn wel hooggespannen, want De Graafschap wordt ingeschat als een ploeg die mee kan doen om de titel. 'Dat is ook gevaarlijk. We kunnen het net zo mooi op papier hebben, maar in de competitie willen we er meteen staan. We hebben nog wat spelers op proef, achterin en voorin zitten we nog wat krap in de spelers. En met Youssef El Jebli moeten we afwachten of er wat concreets komt. Als hij weggaat, moeten we kijken hoe we dat in gaan vullen.'

Middenvelder Gregor Breinburg begrijpt dat De Graafschap een titelkandidaat is. 'Ja, dat moeten we zeker ook durven uit te spreken. We willen bovenaan meedoen. We zitten inmiddels in week drie en het gaat lekker. Iedereen wil de bal hebben, er zijn goede combinaties. Voor mij is het heerlijk om hier terug te zijn. Mensen die ik twaalf jaar geleden heb leren kennen, zijn er nog steeds. Het spelplezier is er, alles is top.'