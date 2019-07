Youssef El Jebli wil ook wel kampioen worden met De Graafschap

De middenvelder maakte in het oefenduel tegen Al Wahda zijn eerste speelminuten in deze voorbereiding. 'Ja, dat was heel lekker. Een doelpunt en een assist, maar ik voelde wel na twintig minuten dat ik een zuurstoffles nodig had. Het heeft een beetje te lang geduurd. Daarom is het beter om weer wat minuten te maken. Zodat ik ook wat wedstrijdritme heb. Dan loop ik niet achter als het augustus wordt.'

De vraag is waar El Jebli dan speelt. 'De kans is echt aanwezig dat ik hier speel. Er was wel wat concrete interesse, maar het gaat een beetje moeizaam. Als er wat komt, prima. En anders blijf ik met liefde hier. Ik heb het al een keer meegemaakt, promoveren. We hebben een prima ploegie en gaan wel om de bovenste plekken meedraaien.'