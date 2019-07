VIDEO | Dj ziet zijn Audi in brand vliegen op A12

Psyko Punkz speelde op de bekende hardstylefeesten Qlimax in Arnhem en Defqon.1 in Biddinghuizen. Ook stond hij enkele keren in de DJ Mag Top 100, de wereldranglijst van dj’s. In 2011 bereikte hij plek 78 en in 2012 stond hij op nummer 67.

Ongedeerd

Volgens een videocorrespondent bleven zowel Psyko Punkz als zijn bijrijder ongedeerd. De brandweer heeft het vuur op de vluchtstrook geblust. De zwarte Audi A5 Coupé raakte door de vlammen zwaar beschadigd. De precieze oorzaak van de brand is niet bekend.

Psyko Punkz plaatste naderhand een filmpje van de brand op Instagram. Daarbij schrijft hij dat hij teleurgesteld is dat hij deze zaterdagavond niet op het Affection Festival is en dat zijn auto is 'overleden'.