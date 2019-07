Gemeente Oldebroek heeft derde Klompenpad

Het derde Klompenpad van de gemeente Oldebroek is vrijdag geopend. Het Eekterpad is een negen kilometer lange wandelroute door het mooie buitengebied van Oosterwolde. Het parcours voert over kerkenpaden, zandgronden, een landgoed en langs zeepolders.

Onder begeleiding van gebiedskenner Albert Steert werd vrijdag een wandeling gemaakt vanaf Theeschenkerij Boerengoed naar het startpaneel bij de Pniëlkerk in Oosterwolde, waar de onthulling van het startpaneel plaatsvond.

Tekst gaat verder onder de video.

Derde Klompenpad in gemeente Oldebroek

Het Eekterpad is naast het in april geopende Wiseperpad in Wezep en het Vreepad in Oldebroek het derde Klompenpad in de gemeente Oldebroek en sluit aan op het Vreepad. Het Eekterpad is het 114de Klompenpad.

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Oldebroek en grondeigenaren is deze route tot stand gekomen. Het Eekterpad is mede gefinancierd door de gemeente Oldebroek, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij.

Brochure en app

De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is onder meer te koop bij Theeschenkerij Boerengoed, boerderij op ’t Schroat en VVV’s in de regio.

De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Dit is met borden aangegeven. Waar de route gebruikmaakt van bestaande paden gelden uiteraard de daar heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 12 juli ook beschikbaar via de Klompenpaden-app.