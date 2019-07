Voor de bijenliefhebbers is het zaterdag 13 juli een goede dag: naast de Landelijke Open Imkerijdag, vond in Uddel de jaarlijkse Bijen- en Honingmarkt plaats. 'Vandaag is het de 37e keer en we hopen weer op heel veel bezoekers', zegt organisator Henk Kok.

Om 08.00 uur startte de markt met het keuren van aangeleverde bijenvolken. Ze werden beoordeeld op bijvoorbeeld de volkssterkte en broedverhouding. Met deze keuring konden prijzen gewonnen worden, die rond 11.00 uur uitgereikt werden. Ook was er de gelegenheid om bijenvolken te verhandelen.

Daarnaast was er een markt met circa 65 kramen. 'Hier is honing en imkermateriaal te koop. Er wordt wol gesponnen en er worden korven gevlochten. Er is een informatiestand en een observatiekast om de bijen te zien.' De koningin is duidelijk aangegeven met het nummer 27 op haar rug. 'Zij verplaatst zich voortdurend over de raten, dus het is leuk om haar te zoeken.' Daarnaast was er niet alleen honing te koop, ook kon er genoten worden van een oliebol of verse vis.

De koningin in het midden met nummer 27 op haar rug

Cursus

Ook is er een stand waar men zich op kan geven om een cursus imkeren te volgen. “De cursisten leren met bijen omgaan en krijgen gedurende de cursus hun eigen volkje.” Na de cursus krijgt men verdere begeleiding. Het is namelijk vooral belangrijk het imkeren gewoon te doen. “Je krijgt iemand aangewezen die je kan begeleiden. We willen heel graag onze kennis delen met iedereen.”

Het bericht Bijen- en Honingmarkt Uddel verscheen eerst op RTVNunspeet.nl.