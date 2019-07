Onderzoek naar kerkbreuk en onrust Opheusden

Er loopt een onderzoek naar de kerkbreuk in de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGiN) in Opheusden, die in het Betuwse dorp voor onrust zorgt.

Na het gedwongen vertrek van dominee Arie van Voorden vorig jaar, gaan honderden van de bijna 3000 gereformeerde gemeenteleden naar andere kerken of naar alternatieve diensten in hun eigen kerkgebouw. De dominee moest opstappen na een vertrouwensbreuk met het bestuur van de kerk. Hij is inmiddels vertrokken naar Leerdam, maar de onrust bleef. Een deel van de kerkgangers is het niet eens met de manier waarop er met hem is omgegaan.

Resultaten onderzoek in november

Het hoogste kerkorgaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland laat de scheuring in het Betuwse dorp nu onderzoeken. Het bestuur van de kerkenraad van de GGiN Opheusden wil geen commentaar geven zo lang het onderzoek loopt. De resultaten daarvan worden in november verwacht.