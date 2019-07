Sifan Hassan loopt wereldrecord, Dafne Schippers komt in vorm

Hassan had in aanloop naar de race in het prinsdom een dikke verbetering van haar persoonlijk record aangekondigd. Ze was zich er toen nog niet van bewust dat ze dan ook het wereldrecord zou aanvallen.

De Arnhemse moest het vrijwel in haar eentje doen. Niemand in het veld kon haar volgen en ze soleerde de laatste twee ronden naar het record.

Dafne Schippers snelt naar plek drie

Dafne Schippers eindigde bij de Diamond League als derde op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand scherpte haar beste seizoenstijd aan tot 22,45 seconden. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's won de race in 22,09, de Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson bleef Schippers net voor met 22,44.

Beter in vorm

De in Oosterbeek woonachtige Schippers komt geleidelijk aan steeds beter in vorm. Vorige week liep ze in Lausanne haar beste tijd op de 100 meter in 11,04. Het seizoen staat voor haar helemaal in het teken van het WK in Doha (Qatar). Dat toernooi begint pas eind september. Ze wil er zowel de 100 als 200 meter lopen.