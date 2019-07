Liefde op de A28: Wiljan zoekt zwaaiende blondine

De 21-jarige Wiljan Keijl uit Oldebroek is donderdagavond mogelijk de liefde van zijn leven tegen gekomen op de A28. Zijn blik was gericht op de ondergaande zon op de IJssel, toen een blonde vrouw hem vanuit haar auto aankeek en begon te zwaaien. Hij is een zoektocht naar haar gestart op social media.

Zijn Facebook-bericht is inmiddels honderden keren gedeeld. 'Normaal doe ik dit nooit, maar het was zo'n bijzonder, simpel moment. Dat maakt het mooi', vertelt Wiljan. Hij had niet verwacht dat zijn verhaal media-aandacht zou krijgen.

Lachen en zwaaien

Wiljan zat donderdagavond rond half 10 naast zijn zus in de auto. Ze reden op de A28 van Zwolle richting Wezep, op de plek waar de snelweg de IJssel overbrugt. 'Mijn ogen waren gericht op de ondergaande zon op de IJssel, toen mijn blik die van een blonde vrouw kruiste.'

De blonde vrouw reed naast hen in een grijze Volkswagen Golf. Wiljan: 'Ze stak eerst haar hand naar me op en begon toen te zwaaien. We keken elkaar aan en bleven zo'n twee minuten naar elkaar lachen.' Het 'intieme' moment kwam plotseling ten einde toen de vrouw de afslag richting de A50 nam. 'Ik ging zo op in het moment dat ik er niet aan dacht actie te ondernemen', gaat hij verder.

'Ogen zijn route naar de ziel'

Eenmaal thuis besloot hij een bericht op Facebook te plaatsen. De online zoektocht is vrijdagavond nog in volle gang. 'Ik krijg alleen maar positieve reacties, dus ik raad iedereen aan dit eens te doen!', zegt de jonge charmeur.

Bekijk de Facebook-post. De tekst gaat daaronder verder.

En wat als hij haar vindt? 'Dan gaan we rustig aan beginnen. Het moet natuurlijk klikken. Ze had een mooie lach, maar ik weet niet wat voor ogen ze heeft. En de ogen zijn de route naar de ziel, zeggen ze. Maar het lijkt me gewoon leuk een keer wat af te spreken.'