Vitesse strikt ook aanvaller Oussama Tannane voor drie seizoenen

Vitesse neemt Oussama Tannane over van de Franse club AS Saint-Étienne. De aanvaller tekende vrijdag een contract tot en met medio 2022 bij de Arnhemse voetbalclub.

De 25-jarige aanvaller speelde eerder onder meer voor sc Heerenveen, Heracles Almelo en Saint-Étienne. De voetballer maakte zijn debuut in het Marokkaans elftal in 2016. Tot dusverre kwam hij tot negen interlands voor De Leeuwen van de Atlas.

Tannane over zijn transfer naar Arnhem op de website van Vitesse: 'De eredivisie is een competitie die mij ligt. Ik hoop bij Vitesse snel te kunnen aarden, want ik heb gemerkt dat plezier heel belangrijk is. Alleen als je goed in je vel zit, kan je het beste uit jezelf halen. Ik wil graag de echte Tannane weer laten zien.'

'Kan het team beter maken'

Technisch directeur Mo Allach van Vitesse: 'Oussama is een speler met veel en specifieke kwaliteiten. Hij is een type speler die het team beter kan maken en wedstrijden kan beslissen. We hebben met Oussama goede gesprekken gevoerd en duidelijk uitgesproken naar elkaar hoe we het toekomstplan samen zien.'

Eerder op de dag werd de komst van Riechedly Bazoer al bevestigd. Daarnaast sloten Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomáš Hájek en Charly Musonda eerder al aan bij de selectie van Vitesse.

