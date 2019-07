Als de Tour de France voorbij is, treedt Davine op in hartje Parijs

Daarna ging het wielerballetje rollen voor Davine. 'Ik werd gevraagd voor wielerfeestjes, waar ik ook grootheden als Joop Zoetemelk tegenkwam. A Bicyclette wakkerde ook de wielerliefde van Davine aan. 'Eerst had ik niet zoveel met de sport. Ik stond zelfs een keer met iemand te praten tijdens een wielerfestijn, zonder dat ik doorhad dat het Michael Boogerd was. Maar inmiddels volg ik de Tour op de voet.'

Een passende jas

De keus voor de Franse taal maakte Davine tijdens haar opleiding op het conservatorium. 'Het voelde als een soort klik. Net als bij het passen van een jas waarbij je denkt: deze is voor mij gemaakt. De Franse taal zingt heel fijn. Het is poëtisch en er klinkt veel passie in door.'

Davine kreeg de liefde voor de taal van huis uit mee. 'Mijn moeder had een aantal elpees van Frida Boccara. Die muziek vond ik heel mooi. Zo wil ik ook kunnen zingen, dacht ik.' Haar liefde voor het Frans werd eerst ingezet voor een studie Frans in Groningen, maar dat bleek al snel niet de juiste vorm. Chansons zijn dat wel.

En het Frans van Davine kan dat uitstekend aan. 'Dat heb ik mede te danken aan een Parijse tekstschrijver met wie ik samenwerk. Ze was tijdens opnames bij me en ze was heel streng op de uitspraak. Zo leerde ik van haar ronronner (het spinnen van een kat) precies goed uit te spreken.'

Een nieuw begin

Voor wie de Franse taal iets minder machtig is; het nieuwe liedje van Davine gaat over de spanning die je voelt voor een eerste date.

Voor de zangeres zelf staat Tic Tac voor nog veel meer: 'Het is voor mij een nieuw begin. Na het verschijnen van mijn album Renaissance in 2017 viel ik in een zwart gat, omdat de platenmaatschappij zijn beloftes niet kon nakomen. Het kostte veel tijd om daar een beetje uit te komen. Dat was erg ingewikkeld en jammer. Maar na een zwaar jaar ben ik nu vrij om nieuwe muziek te maken. En Tic Tac is de eerste stap naar een nieuw album. Je suis libre.'