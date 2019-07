'Ik ga volledig tot het gaatje', Max is verleider bij Temptation Island VIPS

De bedoeling van Temptation Island VIPS is simpel: de verleiders, waaronder Max, moeten proberen de relaties van de vip-koppels die meedoen onder druk te zetten. Voor de opnames van het programma verbleef de Gelderlander 2,5 week op het Thaise eiland Ko Samui. 'Je zit een beetje in een bubbel, zonder internet en zonder telefoon. Dat was eigenlijk best wel lekker.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Stripper

De Hattemer ziet zijn deelname vooral als opstapje meer te bereiken en verder te komen in de tv-wereld. 'Ik wilde meer media-aandacht krijgen, want ik doe al veel entertainment en nu wilde ik iets meer serieuze aandacht en daar is nu de eerste stap voor gezet.'

De hunk heeft een druk bestaan, want naast zijn deelname aan het RTL-programma klust hij in de weekenden bij als stripper en opent hij daarnaast opent hij dit weekend ook zijn eigen barbershop in zijn woonplaats Hattem. 'Op termijn zou ik het liefst twee of drie dagen in de kapperszaak staan en dat combineren met tv-werk.'

Behalve kapper en verleider is Max ook stripper. 'Ik was vroeger een tenger mannetje, werd gepest en stond nooit in het middelpunt van de belangstelling.' Om meer zelfvertrouwen te krijgen is hij veel naar de sportschool gegaan om aan zijn lichaam te werken en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een carrière als stripper. 'Dit gaf mij nog meer zelfvertrouwen. Het is keihard werken, maar ik kon er wel van leven. Ik doe nu nog wat zaalwerk, daarbij enthousiasmeer ik de dames, maar de shows doe ik niet meer. Thuisshows doe ik nog wel en dan ga ik wel volledig tot het gaatje.'

Seks op tv

De grens lag voor Max bij seks op tv, vooraf heeft hij voor zichzelf besloten dat hij dat absoluut niet zou doen. De komende weken zal duidelijk worden of dat ook daadwerkelijk gelukt is. De gouden tip om vrouwen te verleiden? 'Bij vrouwen is humor denk ik heel belangrijk. En daarnaast als een vrouw in een relatie zit, is het belangrijk dat je eerst vrienden wordt.' Of hij zelf mee zou doen als hij een relatie zou hebben? 'Nee, ik zou de verleiding niet kunnen weerstaan.'

Temptation Island VIPS is nu te zien op Videoland, het on-demand platform van RTL. Het programma wordt gepresenteerd door Yolanthe Snijder-Cabau en Kaj Gorgels.