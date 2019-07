Let the party begin! Al 50 jaar feesten tijdens de Vierdaagse

Met een druk op de knop en een beetje vuurwerk in de Stevenskerk werden de Vierdaagsefeesten officieel geopend. Dat gebeurde 49 jaar na de allereerste editie die Nico Grijpink had bedacht.

De toenmalig ondernemer had met pijn in het hart gezien hoe de wandelvierdaagse in 1969 in alle stilte eindigde. Iedereen zat voor de buis, want Neil Armstrong zette als eerste mens voet op de maan. De binnenstad lag erbij als op een zondagmiddag.

Nico Grijpink bij een van de eerste edities. Bron: Expositie 50 jaar Vierdaagsefeesten

Grijpink vond dat het anders moest, anders raakte Nijmegen het wandelevenement misschien wel kwijt aan andere steden. Om andere ondernemers mee te krijgen wilde een PR-bureau één gulden op de uitnodiging plakken, met daarbij de boodschap 'dit is alvast uw eerste winst'. Maar Nijpink was zuinig en maakte er een kwartje van.

'We probeerden van alles'

Gerard van Groningen reageerde op de oproep in het voorjaar van 1970 om te helpen bij de organisatie. 'We probeerden van alles, want er was geen geld. Met consumptiebonnen verleidden we het militaire muziekkorps om nog even in het centrum te spelen.'

Bron: Expositie 50 jaar Vierdaagsefeesten

Uiteindelijk bleef zijn naam 30 jaar lang verbonden aan de Vierdaagsefeesten. Nog vijf jaar leidde Van Groningen het door hem opgerichte bureau dat de organisatie na het 25e jubileum moest professionaliseren. Met vijf vrijwilligers was het toen niet meer te doen.

Het begon ooit op Plein 1944. Daar kwamen al gauw de Waalkade en de Grote Markt bij, en nu kan je in de hele stad feesten. Van Groningen: 'Alles is nu anders dan toen wij het deden. We hebben het overgedragen. Dat moest ook wel, het werd te groot. Dan nemen andere mensen het over met andere visies. Maar als ik nu door de stad loop, denk ik wel: potverdorrie, het is wel fantastisch. Nico was er ook zeker trots op geweest.'

Het Valkhoffestival in 1993. Bron: Expositie 50 jaar Vierdaagsefeesten