Kinderen Ugchelen kunnen niet in hun eigen dorp naar school

De basisscholen in Ugchelen zitten vol. De scholen staan goed aangeschreven en zijn ook populair bij ouders die niet in het dorp wonen. Met als gevolg dat voor zeker negentien Ugchelse kinderen geen plek is. De dorpsraad heeft dit probleem bij de gemeente en scholengemeenschappen neergelegd, maar voelt zich niet gehoord.

Door Ellen Kamphorst en Maaike de Glee

Haar kinderen in een dorp laten opgroeien, zodat ze samen met de buurkinderen naar school kunnen wandelen. Zo zag Amber Otten het voor zich toen ze besloot zich met haar man en kinderen in Ugchelen te vestigen. 'Ik zag dat het dorp drie scholen heeft, dus ging er helemaal vanuit dat er wel een plekje voor mijn zoons van toen twee en drie zou zijn.' Otten kwam bedrogen uit, de scholen in het dorp zijn zo populair dat ze haar zoons rond hun eerste verjaardag had moeten aanmelden. 'Maar toen woonden wij nog in Amersfoort.'

'Als ik dit van te voren geweten had, had ik het misschien wel huis niet gekocht. Ik ken verhalen van andere gezinnen die verder zoeken als ze van het scholenprobleem horen. Eeuwig zonde als gezinnen zich niet in zo'n vergrijzend dorp vestigen.' Otten zocht contact met de wethouder, met de scholen en met de dorpsraad. Iedereen erkent haar probleem, maar een oplossing voor haar kinderen is er vooralsnog niet. Ze heeft ze aangemeld op een school in Apeldoorn-Zuid. 'Hand in hand met een buurmeisje naar school lopen zit dan dus niet in.'

Keuzevrijheid

Nathan Stukker, wethouder in Apeldoorn, legt uit dat ouders keuzevrijheid hebben. En dat voor alle kinderen een plek is op een school binnen een straal van twee kilometer van hun huis. Hij erkent het probleem in Ugchelen, dat overigens ook in de wijk Zuidbroek speelt. 'In principe is er genoeg plek voor alle kinderen uit Ugchelen, maar de school is ook populair bij ouders buiten het dorp.'

Wollige brief

Dorpsraad Ugchelen heeft het probleem aangekaart bij de scholen en gemeente. Voorzitter Wineke Blom baalt er enorm van dat er niet nu niet voor alle Ugchelse kinderen plek is. 'We willen graag een dorp zijn met sociale samenhang, dat begint al op de basisschool.'

In de afgelopen maanden heeft ze regelmatig contact gezocht met de gemeente en de scholen, maar tot een oplossing komt het niet: 'Ik heb drie weken geleden nog een brief geschreven naar alle partijen om het probleem nog eens uit te leggen en ze zorgen dat we samen voor een oplossing gaan zorgen. Afgelopen donderdag kreeg ik een hele wollige brief terug van de gemeente, waarin ze schrijven dat ze er na de zomer nog eens gaan kijken.'

Om te kijken hoe groot het probleem is, deed Blom een oproep in haar dorp. Ze wilde weten voor hoeveel kinderen er geen plek is. 'Binnen no-time zat ik op negentien kinderen. Ik vermoed dat dit slechts het topje van de ijsberg is.' Blom denkt dat daar de komende jaren nog meer kinderen bij zullen komen, omdat er nog veel mensen naar de naast het dorp gelegen nieuwbouwwijk Ugchelen buiten verhuizen.

Geen onwil

PCBO Apeldoorn, Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055, drie koepels in Apeldoorn, laten in een gezamenlijke reactie weten dat het geen onwil is om ‘nee’ te zeggen. Bij de scholen tijdelijk meer kinderen toelaten, is volgens hen geen optie: 'Er is simpelweg geen ruimte voor en de kwaliteit van het onderwijs voor de huidige kinderen komt door te grote klassen in gevaar. Daarnaast willen we de leegstand van lokalen in andere delen van Apeldoorn voorkomen en daarom worden scholen niet groter gebouwd of uitgebreid.'

Verkwisting gemeenschapsgeld

Dat is precies de oplossing die Otten en de dorpsraad voor ogen zagen: voor de komende jaren een paar extra klaslokalen openen in Ugchelen en op korte termijn beginnen met het voorrang geven aan Ugchelse kinderen.

Of voorrang geven juridisch mag, wil de gemeente na de zomer met de scholen bekijken. Al zal dat geen oplossing bieden voor de zoons van Otten en de 17 andere kinderen. De klassen waar ze in zouden moeten, zitten immers al vol.

Wethouder Stukker ziet, net als de scholen, ook geen oplossing in het, tijdelijk, verhogen van de capaciteit in Ugchelen en Zuidbroek. 'Als er elders klaslokalen leegstaan, vind ik dat verkwisting van gemeenschapsgeld.'