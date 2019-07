Honderden meldingen op regenbingokaart: 'Best veel in zo'n droge zomer'

Reinout van den Born, weerman bij MeteoGroup, kijkt tevens met een schuin oog naar zijn eigen weerkaarten. 'In Epe viel vanmiddag 47 millimeter, waar 75 millimeter in een hele maand normaal is. Een hele hoop dus.' Dat was te merken ook: straten stonden blank en putdeksels kwamen omhoog.

Ook in Arnhem is een grote blauwe vlek te zien op de regenbingokaart. 'Daar wonen niet alleen veel mensen, maar ging de neerslag ook wel richting de 20 millimeter. De Achterhoek was donderdag spekkoper, maar heeft vandaag weer relatief weinig gekregen. Een collega van mij woont in Beek en klaagde al dat hij maar 1 millimeter regen heeft gehad.'

Bekijk de kaart. De tekst gaat daaronder verder.

Rood gebied over Veluwe

Helemaal blauw is de regenbingokaart (nog) niet geworden, maar dat betekent niet dat er Gelderse plekken zijn waar het helemaal droog is gebleven. 'Er ging een groot, rood gebied over de Veluwe. Dat heeft de bossen daar zeker goed gedaan. Maar op de kaart kun je zien dat er nauwelijks iemand woont. Er komen geen meldingen vandaan.'

Al met al is Van den Born tevreden over de regenbuien van deze dagen. 'Het is best veel in zo'n droge zomer. Een deel stroomt natuurlijk weg, maar het geeft de natuur zeker een boost. En ik ben blij, want de verwachtingen klopten.'

