Adje is 88 en plukt nog kersen: 'Thuiszitten is niets voor mij'

Door Esther Hendriks

Adriaan Sanders, in het dorp bekend als 'Adje', was tot zijn pensioen vrachtwagenchauffeur, en plukte af en toe bij de fruitteler, volgens zijn kompanen plukt Adje al wel een jaar of 50, maar sinds zijn pensioen plukt hij iedere ochtend. Adje ziet het als een hobby, want thuiszitten is niets voor hem. 'Ik moet naar buiten toe, ik moet wat doen.' En het plukken heeft ook nog ander voordelen. 'Je blijft er fit bij, zo is het.'

Tekst gaat verder onder reportage:

Deze week worden in de boomgaard van Fruitteler Verwoert de laatste kersen geplukt door het groepje gepensioneerden. De bramen hebben Poolse werknemers de afgelopen weken geplukt en de aankomende maand halen scholieren bessen van de struiken. Adje weet van geen ophouden en plukt de aankomende tijd peren en pruimen. Daarmee is hij een van de weinige senioren die doorgaat met plukken. Fruitteler Bart Verwoert: 'Mensen stoppen eerder met plukken. Ze zijn het eerder zat.' En daarnaast zijn er minder gepensioneerde 60-plussers die nog beginnen met plukken als hobby. 'Dat is voor ons een probleem.'

Een verdwijnend beeld

In de Betuwe is het gebruikelijk dat ouderen helpen bij het plukken van fruit. Appels, peren, pruimen, en dus kersen, maar de senioren van nu geven er dus eerder de brui aan. 'Ouderen gaan minder makkelijk op pad en beginnen niet aan iets nieuws', denkt Verwoert. En dat terwijl uit onderzoek van het CBS blijkt dat 65-plussers juist langer fit zijn. Waar ligt het dan aan? De teler heeft wel ideeën. 'We werken steeds langer door. Mensen zijn dan op.'

Ook al gaat het om een kleine groep plukkers die wegvalt, het heeft wel gevolgen. De fruitteler: 'we moeten de plukkers dan toch ergens vandaan halen.' Scholieren plukken geen kersen, want de kersenpluk vindt plaats in de schoolperiode. 'We zoeken naar schoolverlaters en anders hebben we mensen nodig die ergens anders vandaan komen. Dat is toch jammer, want die kan je niet verstaan.' Verwoert doelt hiermee op Poolse werknemers. Lijkt het u leuk om fruit te plukken dan heeft de fruitteler nog een tip. 'Begin eind 50 met plukken. Als je midden 60 bent is het moeilijker om weer aan iets nieuws te beginnen.'