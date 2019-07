Vitesse verliest ook laatste oefenwedstrijd in Polen

Vitesse had in de beginfase al een kans via Navarone Foor. Na goed doorkoppen van Jay-Roy Grot schoot Tim Matavz knap raak: 0-1. De Sloveense spits was dichtbij nummer twee, maar hij kwam met niet bij een scherpe voorzet van Bryan Linssen. Na een half uur viel de gelijkmaker. Buksa troefde Grot af en kopte raak, waarbij de aanvaller van Vitesse de bal ook nog leek te raken. De Arnhemmers raakten daarna de controle over het duel kwijt.

Na rust ontstond er gevaar na een inzet van Matus Bero, die net kon worden weggewerkt. Daarna kabbelde de wedstrijd wat voort. Doelman Bilal Bayazit had nauwelijks iets te doen en de keren dat hij in moest grijpen, deed hij dat prima.

Namens Vitesse had invaller Richie Musaba een aardige actie, maar zijn schot miste kracht. Na een onhandige overtreding van Max Clark kregen de Polen een strafschop, die werd benut door Fraczczak. Vitesse zette aan en Foor schoot van afstand net naast. Ook Bero had nog een aardige kans. Het bleef 2-1. Vitesse heeft zo drie van de vier wedstrijden op het trainingskamp in Polen verloren. Dit weekend keert de ploeg terug in Arnhem.

Opstelling Vitesse:

Bayazit; Lelieveld (Clark), Doekhi (Hajek), Obispo (Thelander), Karavaev; Vroegh (Musaba), Bero, Foor; Linssen (Oukili), Matavz (Ould-Chikh), Grot.