VIDEO | Noodweer Noord-Veluwe, straten onder water door hoosbuien

'Er zijn tientallen millimeters regen gevallen aan de noordrand van de Veluwe. Ik zag een meting uit Epe van 46 millimeter. Dat is wel heel extreem. Het is wel erg lokaal. Er zijn bijvoorbeeld plekken in de Achterhoek die nu nog droog zijn', vertelt Alfred Snoek van MeteoGroup.

Vanmiddag trekken de buien naar het oosten. Het kan zijn dat er in verschillende Gelderse plaatsen nog een flinke hoosbui voorbij trekt. 'Het is lastig te voorspellen waar dat precies is, omdat de regen zo lokaal valt. Het verschilt echt van plek tot plek', aldus Snoek.

Straten staan blank

Verschillende inwoners meldden een wolkbreuk en spreken over straten die helemaal blank staan. Putdeksels komen los en, zoals een inwoonster zegt: 'Je kan in principe met een bootje in de achtertuin varen.' Inmiddels is het meeste water op straat al verdwenen.

In een kleedkamer van de school RSG NO-Veluwe spoot het water letterlijk de grond uit:

Ook kampt een aantal huizen met waterschade. De brandweer is uitgerukt om te helpen waar het nodig is: