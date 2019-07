VIDEO | Bloemencorso nadert, we geven je alvast een tipje van de sluier

'We zien dat het corso in alle opzichten heel erg goed gaat', vertelt voorzitter Herman ter Haar van het Bloemencorso. De organisatie is dan ook zeer tevreden. Zo zijn de publiekstribunes uitverkocht, is het Buurten bij de Bouwers (een kijkje achter de schermen bij de bouwers) ook helemaal uitverkocht en er komt zelfs een Australisch productiebedrijf naar Lichtenvoorde om een film te maken over de negentigste editie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bezoekers die te gast waren bij de 'maquettepresentatie' van de achttien grote deelnemende wagens waren onder de indruk. 'Er zitten echt hele mooie tussen', vindt Daan Luttikhold. Ontwerper Jordy Mellink van corsogroep 6kamp is het daarmee eens: 'Ik vind dat er nu sterkere maquettes tussen staan dan vorig jaar. Als ons ontwerp scoort, moeten we het hebben van de hele thematiek en de verrassing.'

Bijzondere jubileumeditie

Ter Haar verwacht een bijzondere jubileumeditie: 'We gaan een hele mooie tentoonstelling maken over het Corso, we gaan wat doen met de 90-jarigen en er zijn nog heel veel dingen die we niet gaan verklappen. We willen het een beetje spannend houden.'