Radboud investeert 1,7 miljoen om Gelderse geschiedenis met iedereen te delen

Atlassen uit de middeleeuwen, muren uit de Romeinse tijd of misschien een stel hersenen op sterk water - stuk voor stuk objecten die volgens de Radboud gezien worden als ‘historisch erfgoed’.

‘Dat is eigenlijk alles wat ons door onze voorouders is meegegeven; de dingen waarmee wij het verleden herinneren, waar je waarde aan hecht en die je kunt verbinden aan hedendaagse tradities. Allemaal omdat we onze identiteit daaraan lenen’, legt Johan Oosterman uit. Hij is hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit en neemt het voortouw in het project Radboud Erfgoed.

Het is een project waarmee de universiteit samen met het Valkhofmuseum wil laten zien wat het in huis heeft, om zo de Gelderse samenleving voor te lichten over haar geschiedenis.

Geschiedenis op de vuilstort

‘Wanneer je als conservator de deur van je collectie op slot doet, dan breng je de geschiedenis niet meer tot leven en raak je de relevantie kwijt. Houd je zulke historische erfgoederen achter slot en grendel, dan kan je het net zo goed naar de vuilstort brengen’, vindt Oosterman.

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit was het eens met Oosterman. Nadat hij met zijn collega’s een plan van aanpak presenteerde dat bij de bestuursleden in de smaak viel, trokken zij 1,7 miljoen euro uit om het project de komende vijf jaar te bekostigen.

'We willen de historische stukken niet alleen voor onszelf houden - voor studenten die het gebruiken voor onderzoek - maar met iedereen delen. Daarvoor willen wij bijvoorbeeld lezingen, openbare colleges of andere evenementen organiseren’, vertelt Barbara Eggels, lid van de projectgroep achter Radboud Erfgoed.

De samenleving vertelt

Oosterman wil met zijn team mensen uit alle leeftijden en lagen van de bevolking bereiken. ‘En we willen horen wat zij te vertellen hebben. We willen weten hoe die hedendaagse verhalen te verbinden zijn met de Gelderse geschiedenis’, voegt hij daaraan toe.

‘Onderzoekers zijn altijd bezig met vragen van onze tijd zoals het milieu of culturele verschillen. Wij vinden het onwijs belangrijk om dat soort dingen een maatschappelijk podium te geven en we geloven dat we historisch erfgoed kunnen gebruiken om deze verhalen uitgebreider te vertellen.’

Een exacte blauwdruk van de manier waarop het team van de hoogleraar het precies gaat aanpakken, die is er nog niet. ‘Het klinkt ambitieus, maar we willen ook ambitieus zijn’, legt hij uit. ‘We gaan het eerste jaar veel experimenteren in ons netwerk, mensen opzoeken en plannen maken.’

Historisch bier

Samen met het Valkhofmuseum geeft de Radboud op 12 september een officieel startsein voor de samenwerking tussen de twee. Het museum vormt een podium voor de verschillende historische verhalen die verteld gaan worden. Daarbij is volgens Oosterman en Eggels iedereen welkom.

‘En ook ideeën die mensen hebben ontvangen we met open armen. Er is hier bijvoorbeeld iemand die bier brouwt en aangeeft dat hij wel ‘historisch bier’ wil brouwen. Dat zijn de leuke dingen. Zo willen wij de geschiedenis weer een beetje naar het heden trekken’, besluit Eggels.