Serero keert over twee weken terug bij Vitesse

De middenvelder nam met zijn land Zuid-Afrika deel aan de Afrika Cup in Egypte. Hij speelde alleen in de groepswedstrijd tegen Marokko mee, die met 1-0 verloren ging. Zuid-Afrika stuntte door gastland Egypte uit te schakelen, maar in de kwartfinales was Nigeria met 2-1 te sterk.

Serero meldt zich op 26 juli weer in Arnhem. Dat is ruim een week voor het begin van de competitie. Vitesse opent het seizoen thuis tegen landskampioen Ajax, de oude club van Serero. Het is overigens niet helemaal zeker over de Zuid-Afrikaanse international er dan bij is, want mogelijk maakt hij een transfer. Er sluimert wat belangstelling voor de middenvelder.