De Graafschap neemt aanvaller Van Kessel op proef

De Graafschap neemt Gino van Kessel enkele dagen op proef. De 26-jarige aanvaller traint mee met de selectie en hoopt een contract af te dwingen in Doetinchem. De Graafschap is nog op zoek naar versterking voorin.

Van Kessel speelde in de jeugdopleiding van AZ en Ajax. Hij maakte in het seizoen 2012/13 bij Almere City FC zijn debuut in het betaald voetbal. Later week hij op huurbasis uit naar AS Trencin in Slowakije.

In de jaren die volgden was Van Kessel actief bij meerdere clubs in het buitenland. Meest recent kwam hij uit voor het Belgische KSV Roeselare. De aanvaller is ook international van Curaçao. Hij nam in juni en juli deel aan de Gold Cup en kwam tijdens dat toernooi vier keer als invaller binnen de lijnen.

De Graafschap begint het seizoen 2019/20 over een kleine maand met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur.