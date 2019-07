'Parkeeroverlast in Ede moet aangepakt'

De parkeeroverlast bij het winkelcentrum, de bioscoop en het ziekenhuis in Ede moet worden aangepakt. Parkeren is op die plekken 'een ramp', zo luidde een veelgehoorde klacht tijdens de oordeelsvormende vergadering van de Edese gemeenteraad.

Aanleiding van het debat was een verandering in het parkeerbeleid, voorgesteld door het college van B en W. Het voorstel bevat meerdere punten, waaronder verandering in het parkeren in de omgeving van winkelcentrum Stadspoort, ziekenhuis Gelderse Vallei en de aanwezige bioscoop.

De buurt ondervindt veel last van de parkeerders. Wethouder Peter de Pater spreekt van een unieke omgeving: 'Nergens in Ede hebben bewoners zoveel parkeeroverlast als in deze omgeving en men heeft er niet voor gekozen.'

Parkeervergunningen

De Pater zegt dat er samen met de werkgroep gezocht is naar een pakket maatregelen, zodat het parkeerprobleem in deze omgeving kan worden opgelost.

Rhina Moorman van EdeNu vindt het geen oplossing: 'Met dit plan wordt het parkeerprobleem niet opgelost, maar beperkt', zegt zij. Het voorstel komt er in het kort op neer dat er parkeervergunningen worden ingevoerd. De eerste vergunning is gratis, de tweede kost een klein bedrag.

De blauwe zone rondom winkelcentrum Stadspoort wordt uitgebreid. Ook gaat men in gesprek met de organisatie van de bioscoop en het ziekenhuis. Zo gaan ze bekijken hoe de overlast van parkeren te beperken en of beide instanties maatregelen kunnen nemen bij hun eigen parkeergelegenheden.

Gelijkheid

Tijdens het debat hadden bijna alle partijen moeite met de ongelijkheid op het gebied van de vergunningskosten. Karin Bijl van de PvdA wilde hier graag een verklaring over van de wethouder en Rhina Moorman van EdeNu gaf aan dat het vreemd is, dat bewoners in de Enka-wijk wel een vergunning moeten kopen.

Volgens wethouder De Pater is echter geen sprake van een precedentwerking. 'Dit is een uniek gebied. Bewoners hebben niet gevraagd om parkeerproblemen. In dit gebied zijn de problemen extreem. Er is zeker onderscheid in Ede qua parkeren.'

Blauw en groen

De voorgestelde uitbreiding van de blauwe zone rondom het winkelcentrum kon op instemming van de Edese raad rekenen. ChristenUnie stelde vragen over het groen. 'Hoe denkt de wethouder om te gaan met de groen-compensatie?', wilde Niek van de Brink van ChristenUnie weten. Wethouder De Pater gaf aan aandacht te hebben voor het groen: 'Wij gaan met de werkgroep en de bewoners in gesprek over groen-compensatie, dit doen we nog voor december dit jaar.'

Volgende week donderdag zal de Edese raad in de besluitvormende vergadering beslissen over het pakket maatregelen dat is voorgesteld.