Straalman stapt met dubbel gevoel over

Bart Straalman heeft De Graafschap na tien jaar verlaten voor een avontuur bij Sarpsborg 08 in Noorwegen. Na vreemde contractonderhandelingen met een harde deadline in Doetinchem, is de Winterswijker blij met zijn kans in een ander land.

'Ik denk dat ik er aan toe was', aldus de 22-jarige Winterswijker, die sinds zijn twaalfde verbonden was aan De Graafschap. 'Ik ben blij met de uitdaging, maar ook dankbaar voor de tien jaar waarin ik elke dag van Winterswijk naar Doetinchem ben gegaan.'

Toch houdt de voormalig aanvoerder een vreemd gevoel over aan zijn vertrek. Drie maanden voor het einde van de competitie lag er een contractaanbieding van De Graafschap. 'Toen was er nog geen nieuwe trainer en wist ik niet op welk niveau we zouden spelen, dus wilde ik nog niet beslissen', vertelt de verdediger.

'De Graafschap snapte dat, maar ineens, een maand voor de competitie voorbij was, lag er een contract. Ik had nog dezelfde vraagtekens. Ik heb er vier dagen over na kunnen denken en toen heeft de club de aanbieding ingetrokken. Vanaf toen heb ik niks meer over verlengen gehoord, ik vind dat wel een vreemde gang van zaken.'

Transfervrije status

Straalman was vervolgens transfervrij. 'Geen enkele voetballer vindt het fijn dat hij geen club heeft in de zomer, ook al heb je opties lopen', zegt hij. Er was sluimerende belangstelling uit Nederland voor de verdediger, die ook concrete aanbiedingen had uit Oostenrijk en Frankrijk.

Uiteindelijk viel de keuze op Sarpsborg, waardoor hij in het blauw-wit blijft spelen voor een club die momenteel vecht tegen degradatie uit de hoogste Noorse competitie. 'Ik ben op mijn gevoel afgegaan', vertelt de verdediger. 'De manier waarop ze hier met elkaar omgaan is hetzelfde als bij De Graafschap, echt dat ons-gevoel. Hard werken en nooit opgeven, dat soort termen staan centraal en dat spreekt mij heel erg aan.'

Debuut tegen Rosenborg

Hoewel Straalman net heeft getekend in Noorwegen, blijft hij ambitieus. 'Ik wil dit als springplank zien om een volgende mooie stap te maken', zegt hij. 'Ik vind het lastig om in te schatten wat dat zal zijn, maar dat moet je proberen.'

Straalman is vrijdag gestart met trainen bij zijn nieuwe ploeg, maar mag pas vanaf augustus in actie komen in officiële wedstrijden. Zijn debuut zou Straalman op 3 augustus kunnen maken tegen recordkampioen Rosenborg: 'Een prima begin, denk ik.'



Foto: Sarpsborg 08