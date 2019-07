SP constateert lozingen van 'meerdere schepen per dag'

door Huibert Veth

'We hebben een hoop tankers langs zien komen', zegt Ronald Jansen (voorzitter SP Arnhem) vrijdagochtend vanaf de locatie bij Fort Pannerden. 'Ongeveer 70 per dag. Bij twee tot drie daarvan roken wij een hele sterke lucht die vrij komt bij het ontgassen.' In de loop van de week werd het wel minder. 'Dan weten ze dat we daar zitten', denkt Jansen.

Schepen volgen via app

Het op heterdaad betrappen was volgens Jansen ook niet het hoofddoel van de actie. 'Dan hadden we beter onopvallend in de struiken kunnen liggen in plaats van hier met vlaggen te staan.' De partij heeft deze week alle schepen die ze langs zag komen opgeschreven. Die schepen worden de komende tijd via een speciale app gevolgd.

Maandag ging Omroep Gelderland al langs bij Fort Pannerden (de tekst gaat verder onder het fragment):

'Bij het pakken van een nieuwe lading moet een schip ontgassen', legt Jansen uit. 'Anders raakt de nieuwe lading verontreinigd. En als je niet hebt aangelegd bij een ontgassingsstation, wat heb je er dan mee gedaan?'

Dat is vanaf nu dus allemaal te volgen via de app. Binnen enkele weken hoopt de partij op die manier voldoende data te hebben verzameld.

'Naming and shaming'

Daarna wil Jansen de rederijen in beeld hebben die het meest in de fout gaan. Wat hem betreft volgt er dan naming and shaming. 'Het is nu helaas nog niet verboden. Maar de vraag is: sta je voor de grote bedrijven of voor de gezondheid van je inwoners?'

Vrijdagmiddag zal de SP zijn kamp bij Fort Pannerden opbreken. De actie krijgt zeker een vervolg. 'Wij vermoeden dat dit probleem in heel Nederland speelt, dus alle provincies gaan dit jaar aan bod komen', belooft Jansen.

