Zelfstandig wonen met een ernstig fysieke beperking. Nathalie zoekt anderen om een huis mee te delen

Mindset wonen is een initiatief van Nathalie Verstegen (30). Nathalie is een ondernemende en zelfstandige vrouw met veel gevoel voor humor. Haar leven is niet doorsnee. Door een fysieke beperking is ze rolstoel gebonden en kan ze communiceren door middel van een spraakcomputer die ze met haar ogen bediend of door middel van gezichtsuitdrukkingen. Lichamelijk is Nathalie afhankelijk van assistentie bij dagelijkse activiteiten.

Mindset wonen

Nathalie is in samenwerking met woningcoöperatie Talis uit Nijmegen bezig met het opzetten van zelfstandige woonruimte voor mensen met een ernstige fysieke beperking. Een eigen huis en zelf bepalen wie je assisteert, dat is het uitgangspunt van Mindset Wonen. Door met een aantal mensen bij elkaar te gaan wonen kan een deel van de assistentie gezamenlijk worden ingekocht uit PGB. Dit is nodig om de gewenste zelfstandigheid ook financieel haalbaar te maken.

Mindset Wonen is op zoek naar mensen zoals Nathalie, mensen met een ernstige fysieke beperking die graag zelfstandig willen wonen in Nijmegen, zelf willen bepalen wie ze assisteert en dit vanuit eigen PGB willen bekostigen.

Is dit ook jouw wens? Of wil je informatie over dit initiatief? Reageer dan hieronder.