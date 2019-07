Nijmeegse Waalbrug gaat vrijdagnacht dicht

De Waalbrug gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag dicht vanwege werkzaamheden voor de Nijmeegse Vierdaagse. Tussen 21.00 uur en 6.00 uur zal het verkeer in beide richtingen afgesloten zijn en het verkeer wordt omgeleid. Tijdens de Vierdaagse is de Nijmeegse brug beperkt toegankelijk.

Van 13 juli tot en met 20 juli zijn er twee rijstroken op de Waalbrug open voor verkeer dat uit de stad vertrekt.

Voor inkomend verkeer is er één rijstrook beschikbaar voor personenauto's en één voor het openbaar vervoer, pendelbussen, taxi's en hulpdiensten. Voor fietsers en voetgangers is de brug in beide richtingen toegankelijk.

Dat geldt niet voor de periode van maandag 15 juli 23.00 uur tot en met dinsdag 16 juli 22.00 uur. Dan is er de stad in slechts één rijstrook voor hulpdiensten en bussen. Het overige verkeer wordt omgeleid via De Oversteek en De Snelbinder.

Na afloop van de Vierdaagse, in de nacht van zaterdag 20 juli op zondag 21 juli, is de Waalbrug tussen 21.00 uur en 6.00 uur opnieuw volledig afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is de brug niet toegankelijk voor groot verkeer.

