Toeristenbelasting Ermelo stijgt met 50 procent

door Kelly Tanghe

De toeristenbelasting bedraagt nu 1 euro per persoon, per nacht. In 2020 zal dat 1,50 euro per persoon, per nacht worden. Hiermee zit Ermelo nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 2,70 euro.

De forensenbelasting stijgt per 2020 met 13,5 procent. Deze belasting is voor mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen inwoner van de gemeente zijn. Op deze manier betalen ze mee aan de voorzieningen in die gemeente.