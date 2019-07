Raad Oldebroek: iets minder OZB-verhoging, wel meer toeristenbelasting

door Rik Kapitein

Het is een gevoelige kwestie in Oldebroek: door hoge kosten op het Sociaal Domein moet de gemeente flink snijden in de begroting. 'Zoals het voorstel nu is, zal de provincie niet ingrijpen', legt wethouder Engberts uit. 'Maar het is een dun lijntje waar we op balanceren. Elke tegenvaller kan er voor zorgen dat we in de problemen komen.'

Het college stelt daarom voor de OZB met 10% te verhogen. De voltallige gemeenteraad wil echter niet alle extra lasten bij de burgers leggen. 'We kunnen ook de toeristen mee laten betalen', legt ChristenUnie-fractievoorzitter Engbert Jan Ruitenberg uit. 'De gemeenten om ons heen gaan de toeristenbelasting verhogen, dan kunnen wij dat ook wel doen', vult Henk Kemp van de VVD aan.

Wethouder Engberts is het eens met de verhoging van de toeristenbelasting. 'Maar ik zou het liever in combinatie met de OZB-verhoging doen. Op die manier creëren we een buffer, mochten er tegenvallers komen in de toekomst.' De partijen gaan niet mee in dit voorstel. 'Al is een extra verhoging van de OZB, als dat nodig blijkt te zijn, altijd nog bespreekbaar', zegt Ruitenberg.

Op dit moment is de toeristenbelasting in Oldebroek 1,13 euro per persoon, per overnachting.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier