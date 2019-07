Vier vragen en antwoorden over de veel besproken alternatieve arts Leendert Kunst

De in de media veel besproken alternatieve arts Leendert Kunst uit Beltrum eiste donderdag voor de rechter een rectificatie van het Radboud UMC Nijmegen. De arts beweert Q-koortspatiënten te kunnen genezen door bloed af te nemen en weer in te spuiten. Hij is een zaak begonnen tegen het ziekenhuis, omdat hij vindt dat hij in een veel te negatief daglicht wordt gezet.

Verslaggever Sonja Booms was vandaag bij de zaak aanwezig.

Sonja, de arts eist rectificatie. Waarom precies?

'De arts staat bekend om de alternatieve behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het is zijn handelsmerk. Hij werkt met een zogeheten autovaccin-therapie. Daarbij wordt bloed afgenomen en behandeld, zodat alleen DNA van de Q-koortsbacterie overblijft. Dat wordt terug gespoten, waardoor het immuunsysteem geprikkeld wordt antistoffen aan te maken. De werkzaamheid is niet aangetoond en niet zonder risico, waarschuwde het Radboud UMC eerder in de media. En dat herhaalden ze vandaag.'

De man is al jaren arts. Die weet toch wel wat ie doet, zou je zeggen?

'Leendert Kunst is een geregistreerd arts en zijn behandelmethode is onderzocht door de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd. Het is niet verboden, omdat er te weinig risico zou zijn. Het Radboud UMC vindt het onderzoek van de inspectie niet grondig genoeg, maar heeft niet verder ingegrepen. Kunst voelt zich als kwakzalver weggezet. Terwijl zijn patiënten volgens hem juist baat hebben bij zijn behandeling. Het ziekenhuis bleef vandaag bij de eerdere beweringen.'

En nu?

'De rechter deed een poging de twee partijen in het onderzoek naar goede behandelmethodes dichter bij elkaar te brengen. Samenwerking ziet de arts in ieder geval nog wel zitten.'

Wanneer weten we hoe het afloopt?

Of de rechter vindt dat het waardeoordeel van de het Radboud UMC in Nijmegen van tafel moet, blijkt in september. Dan volgt de uitspraak over de rectificatie.