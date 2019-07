Zwarte Cross ondanks rupsplaag in startblokken

Over één week gaat de Zwarte Cross van start en dus wordt er druk opgebouwd op het festivalterrein in Lichtenvoorde. Grootste uitdagingen voor de organisatie zijn de eikenprocessierups en het op tijd aangeleverd krijgen van alle benodigde materialen.

'Het was een uitdaging, maar het is allemaal wel gelukt', vertelt coördinator Jan-Jaap Bulder van de opbouw van het festival. Dus kon de organisatie aan de slag met het festivalterrein, dat voor deze editie op enkele punten is aangepast.

Zo hebben de Megatent, het Blagenparadijs en Walhalla een andere locatie gekregen. 'En het metalcafé is een comedycafé geworden', vertelt Bulder, die daarnaast aangeeft dat er veel meer afvalpunten op het festivalterrein zijn gerealiseerd met een bijzonder doel. 'We gaan dit jaar proberen om samen met onze bezoekers het afval te scheiden op het terrein', aldus de coördinator. 'Doel is dat we al het plastic inzamelen, zodat we daar volgend jaar nieuwe bekers en flessen van kunnen maken.'



Het festivalterrein rond de Eikendijk wordt, net als andere delen van de regio, geteisterd door de eikenprocessierups. Vanaf mei zijn bestrijders al bezig om de aanwezige bomen schoon te krijgen. Toch biedt dat geen honderd procent garantie en wordt aan het publiek gevraagd om rekening te houden met de plaag. 'Ik snap dat je bij dertig graden niet met lange mouwen aankomt', aldus Bulder. 'Het is vooral zelf opletten. Ga er niet tegenaan zitten, ga niet met nesten aan het trekken. Mochten mensen wel last krijgen, dan zijn onze EHBO-posten ingericht om mensen met jeuk en bultjes te helpen.'



Foto: REGIO8