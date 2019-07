Evert ten Napel niet langer te horen in FIFA: 'Gewoon de oude versies blijven spelen'

Na bijna vijftien jaar is sportcommentator Evert ten Napel niet meer te horen in het populaire voetbalspel FIFA. Voor de nieuwste editie, die in de herfst wordt gelanceerd, hebben de makers gekozen voor Sierd de Vos en Jeroen Grueter.

De inwoner van Ermelo vindt het prima dat het voor hem stopt. 'Het is in goed overleg gegaan. Fris bloed is bovendien na zo'n periode goed.' Met gevoel voor humor vervolgt hij: 'Mijn fans kunnen natuurlijk altijd de oudere versies van het spel blijven spelen. Zo'n spel is toch eigenlijk ook ieder jaar hetzelfde?'

Ten Napel maakte zijn debuut als commentator in FIFA 05, toen er voor het eerst Nederlands verslag te horen was in de game. Hij deed dat vervolgens al die jaren samen met co-commentator Youri Mulder. 'Ik kijk er met veel plezier op terug. En vergis je niet, het was steeds een behoorlijke klus om alles in te spreken. We hadden onderling veel lol.'

Meneer van FIFA

De inmiddels 75-jarige Ten Napel is dankzij FIFA ook bekend bij een jonger publiek. 'De oudere generatie kent me van Studio Sport, de jongeren van FIFA. Dan hoor je: hè dat is die meneer van FIFA.' Of moeders die me wat geïrriteerd aanspreken in de supermarkt in Ermelo en zeggen dat ze mijn stem de hele dag in hun woonkamer horen.'

Evert ten Napel heeft in zijn imposante loopbaan een scala aan bekende uitspraken op zijn naam gekregen. 'Die dekselse....' is wellicht zijn meest memorabele.

Octrooi aangevraagd

Mag De Vos straks ook 'die dekselse...' zeggen in FIFA?'. Ten Napel grapt: "Daar heb ik octrooi op aangevraagd. Er is een boete van 100.000 euro als hij dat gebruikt. Je moet nooit iemand nadoen.'