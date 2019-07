Raad Overbetuwe blijft kritisch over 11,2 miljoen voor nieuwbouw Overbetuwe College

Het Overbetuwe College (OBC) in Elst krijgt een nieuw schoolpand op de Vinkenhof in Elst. Dinsdag besloot de gemeente de nieuwbouw te realiseren door de samenwerking met Scholengroep Over en Midden Betuwe aan te gaan. Dat gaat 11,2 miljoen euro kosten - een bedrag waar de raad kritisch over blijft.

door Thomas Overdijk

Het schoolgebouw van OBC is volgens de gemeente echt toe aan vervanging. De twee gebouwen die het college nu heeft, komen nog uit de jaren zestig en hebben verouderde installaties en faciliteiten. Daarnaast kreeg het OBC er in de afgelopen jaren een hoop nieuwe leerlingen bij.

Van 6,1 naar 11,2 miljoen

Na een haalbaarheidsonderzoek in 2015, werd het bedrag voor de nieuwbouw van het college geschat op 6,1 miljoen euro. Het geplande gebouw is toen groter geworden, omdat er in eerste instantie alleen rekening is gehouden met de bovenbouw havo, terwijl er ook sprake is van een mavo.

Daarnaast is het bedrag uit 2015 gebaseerd op gegevens uit de crisistijd. ‘Nu is de bouwmarkt genormaliseerd, waardoor de kosten zijn gestegen. Prijsstijgingen zijn de afgelopen anderhalf jaar zelfs hoger geweest dan voorzien kon worden’, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Ook de verduurzaming van het gebouw zorgt voor extra kosten.

Al die extra kosten liepen samen op tot het bedrag van 11,2 miljoen euro dat nu op de begroting staat.

‘Positief kritisch’

Op 5 november wordt er nog een keer vergaderd over de begroting. Raadsfracties willen het bedrag dan nog eens kritisch onder de loep nemen.

‘Als het bedrag definitief wordt opgenomen in de begroting, dan gaan we positief kritisch bekijken of iedereen wel weet wat er precies moet gebeuren. Het lijkt me niet meer dan logisch dat er over zo’n groot prijsverschil vragen worden gesteld’, vertelt Richard Beune, fractielid van het CDA.

Ook Henk Vreman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Overbetuwe, is er nog niet klaar mee: ‘We zijn voor de nieuwbouw, maar we zijn het niet eens met het kostenplaatje. Als het nieuwe bestemmingsplan voorgesteld wordt bij de raad, dan zullen wij daar zeker bezwaar tegen indienen.'

Alternatieve, goedkopere locatie

Volgens Hanno Krijgsman, fractievoorzitter van GroenLinks, mag het college wel wat specifieker zijn en nog eens goed naar de plannen kijken: ‘Je hebt het niet over een miljoentje - het gaat echt over een paar miljoen. Onze partij was het destijds niet eens met de locatie op de Vinkenhof en we zijn eigenlijk nog steeds benieuwd of er geen alternatieve, goedkopere locatie mogelijk is.'

‘Het klopt dat de geschatte kosten voor de nieuwbouw van het OBC hoger zijn dan de oorspronkelijk geraamde kosten. Natuurlijk zijn kostenstijgingen nooit prettig, maar ze zijn wel verklaarbaar’, zo reageert de gemeentewoordvoerder.