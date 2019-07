Ede moet tientallen windmolens extra bij laten bouwen

Ede dacht met 14 windmolens in 2050 klaar te zijn. 'Nu blijkt dat we eerder moeten denken aan 30 of 40 windmolens', zegt wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks). 'En dat al in 2030, niet in 2050.'

'Razend tempo' wel haalbaar?

'Dat is in een razend tempo.' Het is nog maar de vraag of de gemeente dat überhaupt kan halen. Gemiddeld duurt het opleveren van een windmolen namelijk zeven jaar, stelde de wethouder eerder.

De doelstelling van de gemeente zelf was om er voor 2023 twee windmolens bij te hebben. Maar de oppositie twijfelt of dat relatief makkelijke doel wel gehaald wordt. De gemeente heeft nog geen enkele vergunning verleend en er zijn slechts drie locaties in beeld. Maar het zijn alle drie 'geen makkelijke' locaties, liet wethouder Hoefsloot weten.

'Het is een gigantische grote opgave en dat zal ontzettend spannend worden in Ede', zegt Hoefsloot. 'Aan de andere kant denk ik hé hé, eindelijk. We willen de temperatuurstijging beperken tot maximaal twee graden, daar is dit voor nodig.'

Zonnevelden

Om de gemeente een handje te helpen bij het realiseren van de klimaatambities, kwam de SGP vorige week met een lijst van acht locaties voor zonnevelden. 'Uiteraard zijn deze niet op landbouwgrond, want deze is schaars en hard nodig voor onze agrariërs', zei Nico van de Poel.

In het collegeakkoord is afgesproken dat er voor 2023 50 hectare aan zonnevelden in Ede bij komt. Maar op dit moment er maar een aanvraag in behandeling, waarbij draagvlak in de omgeving ontbreekt.

De gemeenteraad in Ede praat in september verder over het onderwerp.

Lees ook: Gemeente Ede haalt eigen energiedoelstelling niet

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier