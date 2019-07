Showdowner Twan Kruis gehuldigd in Wehl

Door Davie Klein Gunnewiek

'Ik had het niet verwacht', aldus Twan. 'Ik dacht dat we gaan gewoon lekker een balletje gingen slaan, maar dat zit er niet in.' Twan ziet ongeveer vijf procent en speelt de sport, een speciale sport voor blinden en slechtzienden dat lijkt op Air Hockey, nu zeven jaar. 'Het is een uitdagende sport, maar waar je ook plezier hebt met de spelers en met het spel zelf.'

'Het is onze topper'

Licette Kruis, de moeder van Twan, is supertrots op haar zoon. 'Je hoopt altijd dat hij een keer zou winnen, maar nu is het echt gebeurd. De sport betekent voor hem heel veel. Het is een uitlaatklep en hij heeft even contact met lotgenoten.'

Ook de Showdownvereniging Bon Bini is onder de indruk van de prestatie van Twan. 'Hij is al jaren lid bij ons en het is gewoon onze topper', aldus Ingrid Welling namens de vereniging. 'Hij heeft doorzettingsvermogen, hij leert snel en dat heeft hem ver gebracht.'

Wereldkampioenschap in Italië

In oktober mag Twan voor Nederland naar het Wereldkampioenschap in Italië. 'Ik heb vorig jaar al meegedaan aan het EK in Polen. Ik verwacht dat het qua toernooi hetzelfde zal zijn, maar ik ga nu voor een mooie prestatie.'

Welling denkt dat Twan ver gaat komen tijdens het WK. 'Wereldkampioen is misschien nog net wat te hoog gegrepen, maar hij gaat het zeker heel goed doen.' Ook de ouders van Twan gaan mee richting Italië om hem te supporteren. 'Mijn man is coach van Twan en we gaan hem ondersteunen. We gaan kijken wat hij kan presteren.'