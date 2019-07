VIDEO | Zo ziet Nijmegen eruit vanuit het reuzenrad op zijn nieuwe plek

door Rob Haverkamp

Voor velen is het vaste prik tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen: even tot rust komen en genieten van het uitzicht over stad en land in het reuzenrad. Nu het rad is verhuist naar het Kelfkensbos, recht voor museum Het Valkhof, is het mogelijk om nóg verder in de verte te turen omdat die plek hoger dan de Waalkade ligt. Omroep Gelderland mocht alvast een rondje om een voorproefje te geven van het vernieuwde uitzicht:

(Tekst gaat verder onder de video)

Terug op de plek waar het ooit begon

De herinrichting van de Waalkade moet het grijze parkeerparadijs veranderen in een aantrekkelijk groen walhalla. Dat koste het reuzenrad zijn plek omdat daar nu aflopende treden naar de Waal zijn aangebracht. Ook voor een andere kermisattractie, de Breakdance, is geen plek meer op de Waalkade. Die is meeverhuisd naar het Kelfkensbos.

En niet alleen de locatie is nieuw voor het reuzenrad. Het reuzenrad zelf is ook een andere dan voorgaande jaren. Wel net als zijn voorganger 40 meter hoog. Het reuzenrad is afgelopen jaar gebouwd door Lamberink Events uit Groningen. Ze leveren al decennia het reuzenrad voor de Vierdaagsefeesten in de Waalstad. Het reuzenrad keert eigenlijk terug naar de oude stek. Daar is het 33 jaar geleden begonnen.

Zie ook: