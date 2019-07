De toegangspoort van kamp Heumensoord weegt 1200 kilo

Bij de ingang van kamp Heumensoord in Malden zijn vrijdag de traditionele laarzen en helm geplaatst. Niet zomaar militaire kistjes, maar standbeelden van zo'n vier meter hoog. De laarzen wegen 300 kilo per stuk en de helm is zelfs 600 kilo.

De laarzen en helm vormen de toegang van het militaire kamp Heumensoord, waar de militairen verblijven die de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Buiten het hek van het kamp moeten militairen salueren, maar eenmaal onder de laarzen en de helm door is de salueerplicht voorbij. Daar gelden geen rangen meer, maar slechts één doel: het uitlopen van de Vierdaagse.

De versleten wandelaar

'Er zijn verhalen dat de laarzen en helm de beeltenis vormen van de loper die te ver gelopen heeft', zegt adjudant De Vries. 'Alleen de helm en laarzen zijn nog over: de rest is weggesleten. Maar dat moet ik ontkrachten als verhaal', haast hij zich te zeggen.

Verslaggever Jeroen Mäkel in gesprek met adjudant De Vries (de tekst gaat verder onder het fragment):

'Dit zijn een paar stukken van een carnavalsvereniging, die ergens in de jaren zeventig door een commandant verkregen zijn. Die zijn we hier gaan gebruiken als toegangspoort voor kamp Heumensoord. Als beeldmerk voor het 'product Heumensoord', zou je kunnen zeggen', aldus De Vries. 'Het blijft natuurlijk een toegangsweg. We hebben de hele week bussen en vrachtwagens die hier doorheen moeten. Hij voldoet ook aan de eisen van ieder normaal viaduct in Nederland. Alleen een dubbeldekker past er niet tussen.'

Veel faciliteiten aanwezig

Kamp Heumensoord bevat al het nodige voor de Nijmeegse Vierdaagse én nog wat extra's. Er zijn legeringstenten, een geneeskundig centrum, een politiepost, de bedrijfsbrandweer, een eetzaal waar tweeduizend man kan aanschuiven en nog een biertent.

Al met al wordt het kamp ingericht voor in totaal zesduizend wandelaars. Die komen uit meer dan dertig landen. 'Het kamp is klaar, al blijven er afwerkpuntjes. Tot zaterdag blijven we dingen verbeteren of repareren, net wat er speelt', zegt De Vries.