Gelre ziekenhuizen biedt bepaalde chemokuren vanaf nu ook thuis aan

Patiënt krijgt thuis chemotherapie via infuuspomp in heuptas. Foto: Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen

Kankerpatiënten in de regio Apeldoorn en Zutphen krijgen de mogelijkheid om bepaalde chemokuren thuis te ondergaan. Dat kon al in de vorm van tabletten, maar vanaf nu kan dat in sommige gevallen ook met een draagbaar infuus.

Of een thuisbehandeling mogelijk is hangt af van het type chemokuur. Op dit moment komen alleen patiënten die een langlopende chemokuur ondergaan in aanmerking. 'Dit kan ofwel met een 2 of 3-daagse opname in het ziekenhuis, maar ook thuis met een infuuslijn en een draagbare infuuspomp', vertelt internist-oncoloog Cathrien Tromp van Gelre ziekenhuizen.

Liever thuis dan in het ziekenhuis

De patiënten die de afgelopen tijd de mogelijkheid kregen om thuis een chemokuur te ondergaan, maakten daar vaak ook gebruik van. 'Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel tijd in het ziekenhuis door. Dat wordt vaak als belastend ervaren. We merken nu al dat de patiënten die we deze behandeling thuis kunnen bieden, dit met beide handen aangrijpen', aldus Tromp.

Het doel van de Gelre Ziekenhuizen is, waar mogelijk, de zorg de komende jaren meer naar huis te verplaatsen. 'Dat is niet alleen prettiger voor patiënten, het spaart ook ziekenhuisbedden uit.' De eventueel al aanwezige reguliere thuiszorg kan daarnaast gewoon doorgaan.

Samenwerking met thuiszorg en zorgverzekeraar

Bij een thuisbehandeling krijgen patiënten de infuuspomp wel in het ziekenhuis aangesloten. Daarna kunnen ze thuis hun gang gaan en in hun eigen bed slapen. 'Deze wordt vervolgens 24 of 46 uur later thuis afgekoppeld door een specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg.'

Samen met thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire en met financiering en begeleiding van zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft Gelre ziekenhuizen voor de komende drie jaar een stappenplan gemaakt om naast chemokuren via een infuuspomp ook chemotherapie via onderhuidse injecties thuis toe te gaan dienen.