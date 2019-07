Inzamelingsactie: Geef zaalsportschoenen een 2e leven in AZC Zutphen!

Wij zijn met de Zutphense Uitdaging een actie gestart om zaalsportschoenen in te zamelen voor de bewoners van het Asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. Heel de maand juli kunnen zaalsportschoenen ingeleverd worden bij Houx Sport. Help ook mee!

Nieuwe sporthal

Dit voorjaar is de sporthal op het terrein van het Asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee opgeknapt, maar niet alle bewoners van het AZC kunnen er gebruik van maken. De sporthal is namelijk alleen toegankelijk met zaalsportschoenen en de bewoners hebben gewoonweg niet de middelen om zaalsportschoenen aan te schaffen. Daarom zijn wij een actie gestart in samenwerking met Houx Sport en Stichting VIA om zaalsportschoenen in te zamelen.

Deelgebruik

Er zijn momenteel zo’n dertig zaalsportschoenen in verschillende maten beschikbaar voor deelgebruik. Veel te weinig voor het aantal bewoners in het AZC. En kindermaten ontbreken nog helemaal. We vinden het zonde dat de sporthal nu niet optimaal gebruikt wordt, want sport zorgt onder andere voor goede energie, sociale contacten, betere weerstand en een fit & blij gevoel. En dat is zeer welkom in de situatie waar deze kinderen zich in bevinden.

Nog goede zaalsportschoenen in de kast die niet meer gebruikt worden? Geef ze een tweede leven in het AZC Zutphen! We hopen in de hele maand juli zo veel mogelijk gebruikte zaalsportschoenen in te zamelen. Elke maat is welkom, maar met name kinderschoenen zijn zeer gewenst. De schoenen (in goede staat) kunnen gedoneerd worden in de speciale inzamelingsbox bij Houx Sport aan de Nieuwstad 17 in Zutphen. De actie loopt nog t/m 31 juli.

Heeft u nog goede zaalsportschoenen liggen? Lever ze in of laat hieronder een reactie achter.