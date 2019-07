Winnen we nóg een keer het Songfestival? Mannes (13) uit Zutphen gaat ervoor!

door Madelien Jansen

Harry Styles, Duncan Lawrance: het zijn niet de minsten om mee vergeleken te worden. Zijn inbox op Instagram stroomt dagelijks vol met berichtjes van fans die zeggen dat hij op ze lijkt. Een beetje gek, vindt Mannes zelf. 'Zij zijn zo goed!', zichzelf met hen vergelijken vindt de 13-jarige nog te voorbarig.

'Let me sing'

'Ik zag het Junior Songfestival en dacht: dat is echt heel vet!', lacht Mannes. Hij maakte een filmpje van zichzelf, overleefde de auditierondes en staat nu in de finale. Het nummer waarmee hij hoge ogen hoopt te gooien heet Let me sing. 'Het gaat over dat ik het liefst alleen maar muziek wil maken, zingen, piano spelen, en dat ik daar heel gelukkig van word.'

Zingen zat er al vroeg in bij de tiener. Dat is ook niet zo gek, want vader Guido en moeder Alies zijn ook muzikaal. 'Hij kwam bijna zingend uit mijn buik', lacht Alies. Toch twijfelde zijn ouders in eerste instantie over de deelname aan het Junior Songfestival. 'In eerste instantie hadden we zoiets van: willen we dit wel als gezin? Want het vraagt best wel wat. Maar we zien dat hij er heel blij en gelukkig van wordt, dus dan worden wij dat ook!'

Indrukwekkend CV

Ondanks zijn leeftijd is Mannes niet geheel onbekend in de muziekwereld. Als zanger en musicalster timmert hij aan de weg. Zo speelde hij onder meer in de musical Nine en deed hij vorig jaar mee met de talentenjacht Holland's Got Talent. Hier schopte hij het op tv tot in de halve finale. Op het podium voelt de tiener zich thuis. 'Ik voel me daar veilig en vertrouwd, ja dat is gewoon mijn tweede huis!'

Pianodocente Mirjam Smitt, waar Mannes nu een kleine drie jaar les van heeft, noemt haar leerling een multitalent. Ze schat zijn kansen dan ook hoog in. 'Mannes kan op het podium ontzettend genieten en heel vrij muziek maken. En dan straal je, nou dat is natuurlijk wat we willen zien op het podium!' Samen zetten ze tijdens de pianolessen de komende maanden de puntjes op de i.

Finale in Zutphen

Mannes moet het in de finale op 28 september opnemen tegen nog drie andere kandidaten: Moves, Matheu en 6Times. Waarschijnlijk heeft de jonge Zutphenaar dan veel fans in het publiek, want Theater Hanzehof in zijn woonplaats is het decor.

Mocht Mannes winnen dan reist hij eind november af naar Polen om Nederland te vertegenwoordigen op het Junior Songfestival!