Stadstour geeft inzicht in het harde daklozenbestaan

Het is woensdagmiddag als de deelnemers aan de stadstour plaatsnemen in het zonnetreintje. Gids Ben Kregting begint openhartig te vertellen over zijn eigen situatie. 'In 2003 ben ik dakloos geworden en sindsdien heb ik anderhalf jaar op straat geleefd.'

Bekijk hieronder het fragment (de tekst gaat verder onder de video):

Iedereen kan dakloos worden

Wie denkt dat we hier te maken hebben met een verschoppeling komt bedrogen uit. Ben is vader van twee kinderen en had een vrouw. Maar toen dat misliep, ging het langzaam slechter. Om de lieve vrede te bewaren ging hij het huis uit en had hij geen adres meer.

Doordat Ben geen postadres meer had, kon hij ook geen verzekeringen meer afsluiten en raakte hij steeds verder buiten beeld bij de instanties. 'Zonder postadres besta je bijna niet in Nederland', zegt hij.

Ben wil met de tour proberen het clichébeeld over daklozen weg te nemen. 'Het zijn niet allemaal Swiebertjes', zegt hij. 'Als je dakloos wordt, is het eerste contact dat je hebt met een agent of een handhaver. Alsof je direct een crimineel bent. Ik had dan liever een hulpverlener gezien.'

Daklozen worden weggejaagd

De tour komt langs het Kronenburgerpark. 'In mijn jeugd was dit dé plek voor daklozen, maar tegenwoordig is dit een plek voor hipsters en studenten die hier lekker een biertje drinken. 'Maar als daklozen hier een biertje drinken,dan worden ze weggejaagd.' Dat voelt als meten met twee maten, zo moeten ook de deelnemers aan de tour toegeven.

Even later toont Kregting een deel van de Valkhofruïne die door een dakloze is gebruikt als slaapplek. Aan de pillen en het overige afval te zien, een verslaafde. Maar inmiddels is er een extra hek voor geplaatst om de plek ontoegankelijk te maken. 'Schrijnend. Dan denk ik 'waar is de hulp?'. Dit hek is geen hulp.'

'Stad schoongeveegd in aanloop van Vierdaagse?'

Overigens valt het Ben op dat met de Vierdaagse in aantocht handhavers en agenten de hele stad schoonvegen. 'Net alsof ze aan de bezoekers niet willen laten zien dat we in Nijmegen daklozen hebben.'

Politiewoordvoerder Frank de Valk, die verder niet wil reageren, ontkent dat: 'Daar is geen sprake van.'

Regels zijn nu eenmaal regels

Begin dit jaar heeft Ben ook het college rondgeleid en drie keer per jaar is er contact met wethouder Bert Frings. Die wil niet reageren op de vraag wat voor informatie dit oplevert voor de gemeente.

Ben, die de strenge aanpak door politie en handhavers wel eens ter sprake brengt, krijgt dan meestal te horen: 'Regels zijn nu eenmaal regels.'

'Wishful thinking'

Komt er een tijd dat deze tour niet meer nodig is, omdat er geen dakloosheid meer is? 'Ik ben helaas bang dat dat wishful thinking is. Het komt misschien wel een keer, maar ik zal het niet meer meemaken', zegt Ben.