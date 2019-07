(Vrijwillige) alcohol- en drugstesten voor bezoekers Bigpop Festival

Bezoekers van het Bigpop Festival in Oosterwolde (gemeente Oldebroek) kunnen zaterdag een alcohol- of drugstest laten afnemen. Het campagneteam zal bezoekers actief aanspreken en op vrijwillige basis een alcohol- of drugstests afnemen bij bestuurders. Want hoewel iedereen weet dat rijden onder invloed gevaarlijk is stappen er nog steeds mensen achter het stuur na het drinken van een paar borrels, het roken van een joint of terwijl zij zware medicatie gebruiken.

De actie maakt deel uit van de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol, drugs en zware medicijnen. Automobilisten die bij aankomst op het evenement beloven dat zij tijdens het bezoek geen alcohol of drugs gebruiken kunnen na afloop een alcohol- of drugstest doen. Blijkt uit de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt? Dan ontvangt de bestuurder een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.

Alcohol & drugs in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is een misdrijf en één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. Jaarlijks vallen er naar schatting 75 tot 140 verkeersdoden in het verkeer als gevolg van rijden onder invloed van alcohol. Ook het gebruik van drugs en (zware) medicijnen veroorzaakt ongevallen. Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. De politie kan, naast de blaastest voor alcohol, preventief een speekseltest inzetten om aan te tonen dat iemand drugs heeft gebruikt in het verkeer. Een combinatie van middelen (alcohol en drugs of meer soorten drugs) is zeer riskant en altijd strafbaar.

Maak ook de afspraak

Autorijden vraagt om een heldere blik. Stap dus niet met alcohol, drugs en zware medicijnen achter het stuur. Vanuit de campagne worden automobilisten op allerlei plekken opgeroepen om de afspraak ‘Rijden zonder invloed, daar ga ik voor’ te maken. Doe ook mee door op www.rijdenzonderinvloed.nl op de speciale button te klikken.

Rijden zonder Invloed

Het campagneteam is in Overijssel en Gelderland op pad met activiteiten op allerlei locaties, zoals festivals en evenementen en (rij)scholen. Alles draait daarbij om het zelf beleven en ervaren. Zo is de kans het grootst dat je zelf tot de conclusie komt dat rijden onder invloed geen goed idee is. Op de website www.rijdenzonderinvloed.nl is meer informatie te vinden.

ROV Oost –Nederland

De campagne is een initiatief van het ROV Oost-Nederland. Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel dé partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen zij de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Ze richten zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.