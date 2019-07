Nijmeegs speelveld is wereldnieuws: 'Ineens was ik bij de BBC op de radio'

Het speelveldje in Nijmegen-Oost moet dicht, omdat vier omwonenden klagen over geluidsoverlast. De hoeveelheid geluid overstijgt volgens de gemeente inderdaad de geluidsnormen en dus is een dwangsom van 10.000 euro opgelegd.

Ouders, kinderen en de school kwamen vervolgens in actie. Ze willen het speelveld kosten wat kost behouden en zetten een petitie op. De 3700 handtekeningen werden vorige week aan de gemeente overhandigd.

Dat lokale nieuws kreeg ook landelijk aandacht, maar niemand had verwacht dat het verhaal ook wereldwijd zou ontploffen. 'Van Rusland tot Kenia, van de BBC tot Fox News. Overal zijn we in het nieuws geweest', vertelt Hesselink. 'Heel overweldigend. Helemaal toen ik zelf door de BBC gebeld werd en later bij hen in de radio-uitzending hing. Blijkbaar is het een onderwerp dat overal speelt.'

Het artikel over de discussie op BBC

Wethouder moet besluit nemen

Wethouder Vergunst van Nijmegen heeft aangegeven donderdag een besluit te nemen over de dwangsom. De ouders van de Oudervereniging houden hun hart vast. 'We zitten allemaal met spanning op het besluit te wachten', aldus Hesselink. 'We hopen dat alle aandacht ervoor zorgt dat de gemeente iets aan de dwangsom gaat doen.'

