'Hup, 600 euro in de pocket' met het afkoppelen van een regenpijp

Meerdere gemeenten in Gelderland stimuleren het afkoppelen van de regenpijp omdat ze willen dat het regenwater rechtstreeks de grond in trekt. Hoosbuien in Nederland worden steeds zwaarder waardoor het riool de hoeveelheid hemelwater niet meer aan kan.

Door de regenpijpen af te koppelen stroomt het water niet het riool maar de tuin in of bijvoorbeeld in een regenton. Dat helpt bovendien tegen droogte en bespaart drinkwater. Met het regenwater uit een regenton kan je de tuin sproeien en de ramen lappen.

Hoeveel geld je kan krijgen, hangt af van de grootte van je dak. De gemeente Barneveld bijvoorbeeld geeft maximaal 8 euro subsidie per vierkante meter dak of een bedrag van 500 euro voor gemaakte kosten van bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

De afgelopen twee jaar maakten twintig inwoners hier gebruik van. Te weinig, vindt de gemeente Barneveld, en daarom is ze nu bezig te bedenken hoe ze de subsidie makkelijker en interessanter kan maken. Eind dit jaar stopt de regeling.

Blij met aandacht

Ook andere gemeenten reageren verheugd op vragen van Omroep Gelderland. Ze zijn blij met wat aandacht voor de regeling. 'Er is nog ruimte binnen de subsidie, dus we hopen dat mensen willen meedoen', antwoordt de gemeente Zutphen.

Daar geven ze sinds 2013 subsidie, waar in het begin nog wel aardig gebruik van werd gemaakt, met 26 aanvragen in 2014. Inmiddels loopt het aantal echter terug naar vijf vorig jaar en nog maar twee dit jaar.

Volgens Tuinbranche Nederland, de brancheorganisatie van de hele tuinketen, staat of valt een subsidieregeling met een goede samenwerking tussen gemeente, waterschap en tuincentra. 'Daar waar dat gebeurt, zien we hele mooie voorbeelden. Dan gaan er opeens honderden regentonnen in twee weken over de toonbank', stelt directeur Frank van der Heide. 'Laat ook zien hoe je een regenton aan een regenpijp koppelt, bijvoorbeeld met afkoppelcoaches. Mensen willen geen product, ze willen een oplossing.'

Foto: Afkoppelcoach Hennie Konink geeft tips aan huiseigenaar Robert Doornink

Afkoppelcoach

De gemeente Bronckhorst heeft zo'n afkoppelcoach. Hennie Konink helpt particulieren die hun regenpijp willen doorzagen en omleiden. 'Tot nu toe zijn het wel vooral de groene mensen die enthousiast zijn', vertelt hij.

Hij loopt rond in de tuin van Robert Doornink die zeven regenpijpen wil afkoppelen. Hennie geeft hem tips. 'Hij kan als hij het goed aanpakt ruim 1600 euro subsidie krijgen.' Doornink doet het 'voor de plantjes en de diertjes', maar is blij met de subsidie. 'Het kost geld om de aanpassing te doen en dan is het fijn dat de gemeente meebetaalt.'

Apeldoorn lijkt dankzij media-aandacht in het verleden de uitzondering op de regel: daar maakten tot nu toe 110 mensen gebruik van de subsidie en dat soms wel heel creatief. Kevin Davelaar en zijn buurman Wesley Legsters gebruikten zelfs bierkratten om een eigen infiltratiesysteem in de voortuin te bouwen.

Foto: Kevin Davelaar legt een infiltratiesysteem aan met bierkratten. (Foto: Wesley Legsters)

Bierkratten in de voortuin

'Bij ons stond de bijkeuken regelmatig blank. Ik heb jarenlang de gemeente gebeld: los het op met die riolering, maar nooit zei er iemand tegen mij: koppel anders je regenpijp af. Het is dat ik bij toeval ging kijken welke subsidies er waren', vertelt Kevin Davelaar. Met de subsidie koppelde hij de regenpijp af, zette een regenton in de tuin, maar bedacht ook een plan voor de voortuin.

'Daar moesten we 1200 liter water kunnen opvangen onder de grond. Daar bestaan infiltratiekratten voor, maar dan stopte je 300 euro zo onder de grond. Met mijn voeten op een bierkratje vroeg ik me af of het ook anders kan en zo kwam ik op de bierkratten.' Zo gebeurde het dat er nu 120 bierkratten in zijn voortuin liggen zodat het water langzaam kan wegsijpelen om zo het riool te ontlasten. Hij bespaarde er al met al 630 euro mee die hij mocht houden. En werkt het? 'Begin juni hebben we toch code oranje of rood gehad? Werkte fantastisch.'