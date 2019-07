Auto en containers in vlammen op: 'Je ziet het op tv, nu gebeurt het hier'

De auto van Jennifer Donker is total loss verklaard. 'Ik heb hem nog geen twee weken. Ik ben met een nieuwe baan begonnen en moest een nieuwe auto kopen. Nu is er dit van over, helaas.'

Tekst gaat verder onder de foto:



Jennifer Donker naast haar auto. Foto: Omroep Gelderland

Vlammenzee

Jennifer werd iets voor 03.00 uur door haar moeder naar beneden geroepen. Toen ze buitenkwam was het vuur al nagenoeg geblust. 'Van wat ik heb begrepen was het echt een doffe knal', zegt ze. 'Het was een grote zee van uur.'

De inwoonster van Zuilichem zegt 'ontzettend geschrokken' te zijn van de brand. 'Gelukkig heeft een buurmeisje op tijd wat gehoord en stond alleen mijn auto in de brand. Want het had ook erger kunnen zijn. Het staat hier allemaal dicht op elkaar.'

Nieuwe manier van afval inzamelen

Volgens haar vader Wim Donker zit de angst er in het dorp goed in. 'Het is een dorpje van een paar duizend man. Je ziet het vaak op televisie in grote steden, maar nu gebeurt het hier.'

Hij merkt op dat sinds kort containers met plastic worden opgehaald. 'En nu zie ik dat er op een aantal plekken de brand in gaat. Dat vind ik raar.'

De gemeente Zaltbommel werkt sinds 1 juli met een nieuwe manier van afval inzamelen. Of de branden daar iets mee te maken hebben, is gissen. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. 'We gaan zeker uit van brandstichting', laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Camerabeelden?

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet donderdag nog onderzoek in Zuilichem. Getuigen worden gevraagd zich te melden. 'Ook camerabeelden kunnen helpen bij het oplossen van de zaak', zegt de woordvoerder.