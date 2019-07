Water van Twentekanaal naar de Berkel gepompt om extreme droogte

De opnieuw toenemende droogte maakte het plaatsen van zo'n pomp noodzakelijk. Door meer water het gebied in te pompen hoopt het waterschap blauwalg en botulisme te voorkomen.

Lage waterstanden

'We naderen de situatie van vorig jaar', vertelt woordvoerder Vanya Ginsel. Toen plaatste het waterschap rond dezelfde tijd ook al een pompinstallatie in Lochem. 'Grondwaterstanden en rivierstanden zijn laag en we kunnen op weinig plekken water in ons watersysteem pompen.' Bij de grote rivieren, de Rijn en de IJssel, mag dit namelijk niet.

Water van het Twentekanaal wordt naar de Berkel gepompt (tekst gaat verder onder de video):



De installatie zorgt ervoor dat de waterstand van de Berkel op peil blijft, zodat ook verder in het gebied voldoende water doorspoelt. Normaal gesproken stroomt het water vanzelf, via de stuw, van de ene naar de andere watergang, maar door de lage waterstanden werkt dat nu niet meer. 'Door tachtig procent van al onze stuwen stroomt geen water meer', aldus Ginsel.

Neerslagtekort

De Achterhoek verdroogt in hoog tempo. De verdamping is hoog en er valt nauwelijks regen. Het neerslagtekort is op dit moment twee keer zo hoog als normaal voor deze tijd voor het jaar. We kregen tot nu toe zo’n 200 millimeter minder regen dan in een normaal jaar. Ter vergelijking: daarmee behoort het tot vijf procent van de droogste jaren sinds 1957.

Zo lang het de komende tijd niet voldoende gaat regenen blijft de pomp in Lochem zijn werk doen. Wel laat het waterschap de installatie 's nachts en in het weekend zoveel mogelijk uit, om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan.