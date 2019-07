VIDEO | 'Gevecht in Arnhem tussen Badr en Rico gaat over commercieel gewin'

De vechtsporters gaan op 21 december voor de tweede keer met elkaar de strijd aan in het GelreDome in Arnhem. Dat maakte kickboksorganisatie Glory bekend donderdag bekend.

'Geen WK-finale'

Ubeda vindt niet dat het gevecht gezien moet worden als de WK-finale van het kickboksen, zoals Verhoeven suggereert. 'Dan verwacht je dat er twee sporters zijn die allebei ritme hebben. En dat is bij Badr niet zo', aldus Ubeda. 'Die heeft te lang niet gevochten. Ze zullen fysiek allebei wel fit zijn, maar Badr heeft geen wedstrijdritme meer.'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug (tekst gaat daaronder verder):

Toch durft de oud-kampioen niet te zeggen wie er gaat winnen. 'Mijn sporthart gaat uit naar Rico Verhoeven', vertelt hij. 'Maar mijn vechtershart naar Badr Hari. Hij is een emotionele vechter, die zijn sporen heeft verdiend in een tijd dat er meer weerstand was dan in de tijd van Rico Verhoeven. Er waren toen gewoon meer goede vechters.'

Zelf gaat Ubeda niet naar het GelreDome. 'Ik kijk liever thuis via de tv, dan kan ik alles goed terugzien. In het stadion ben je toch ook veel handjes aan het schudden.'

Unfinished business

Onder de noemer 'unfinished business' kondigt Glory de nieuwe titanenstrijd aan. In 2016 stonden Verhoeven en Hari al eens tegenover elkaar in de ring in Oberhausen, maar moest laatstgenoemde de strijd staken door een gebroken arm.

Hari raakte de afgelopen jaren meermaals in opspraak buiten de ring. Zo werd hij in 2017 veroordeeld voor zware mishandeling van de inmiddels overleden zakenman Koen Everink en kreeg hij van Glory een schorsing van negentien maanden voor dopinggebruik, die in december afloopt.