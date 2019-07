Rico Verhoeven en Badr Hari vechten eind dit jaar in GelreDome

Stadion GelreDome in Arnhem is eind dit jaar het decor van de kickbokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. De vechtsporters gaan op 21 december voor de tweede keer met elkaar de strijd aan, maakt kickboksorganisatie Glory bekend.

Onder de noemer 'unfinished business' kondigt Glory de nieuwe titanenstrijd aan. In 2016 stonden Verhoeven en Hari al eens tegenover elkaar in de ring in Oberhausen, maar moest laatstgenoemde de strijd staken door een gebroken arm. Verhoeven daagde Hari na het gevecht direct uit voor een rematch.

Schorsing voor dopinggebruik

Het gonsde de afgelopen jaren van de geruchten over een tweede gevecht tussen de twee bekendste kickboksers van Nederland. Door een schorsing voor Badri Hari van negentien maanden voor dopinggebruik kan niet eerder dan in december worden gevochten.

Rico Verhoeven is al jaren de onbetwiste wereldkampioen bij Glory in de categorie zwaargewichten. Het gevecht in Arnhem gaat over vijf rondes. Het is nog niet bekend of dan ook de wereldtitel van Verhoeven op het spel staat.